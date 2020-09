Dragon Quest Tact schafft es auch in den Westen

Das Mobile-Strategie-RPG Dragon Quest Tact erschien in Japan am 16. Juli für iOS- und Android-Systeme. Wie nun jedoch Square Enix bekannt gab, schafft es der Ableger auch in den Westen. Bei Google Play könnt ihr euch bereits vorabregistrieren. Für die Entwicklung war Aiming zuständig.

Free-to-play mit optionalen Mikrotransaktionen

Bei Dragon Quest Tact handelt es sich um einen Free-to-play-Titel, der Mikrotransaktionen anbietet. Im Taktik-Rollenspiel soll man natürlich auf bekannte Monster aus der Dragon-Quest-Reihe treffen. Die Aufgabe besteht darin, die Monster zu rekrutieren und zu trainieren, um das Böse zu besiegen. Monster treten in rundenbasierten Kämpfen gegeneinander an. Genretypisch ist das Schlachtfeld dabei in Quadrate eingeteilt, auf welchen sich die 3D-Monster bewegen.

Das Spiel entstand unter der Leitung von Yuji Horii, die Monster-Designs stammen von Akira Toriyama und die Musik steuerte Kōichi Sugiyama bei.

Der neue Trailer zu Dragon Quest Tact

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest Tact, Square Enix / Aiming