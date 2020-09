Genshin Impact ist ab sofort für PS4, PCs und Mobilgeräte erhältlich

Ab heute könnt ihr euch das Open-World-Action-RPG Genshin Impact kostenlos herunterladen. Dass Free-to-Play-Spiel ist jetzt für PCs, PlayStation 4 und Mobilgeräte erhältlich. Eine Version für Nintendo Switch folgt.

„In den letzten dreieinhalb Jahren hat unser Team alles daran gesetzt, ein Spiel mit einer riesigen und gleichzeitig schönen offenen Welt zu schaffen, die die Spieler einzeln oder mit Freunden auf unterschiedlichen Geräten zusammen frei erkunden können“, so der Generaldirektor von miHoYo Forrest Liu. „Wir sind so dankbar dafür, dass sich bereits mehr als zehn Millionen Spieler für Genshin Impact auf PlayStation 4, PC und mobilen Geräten vorangemeldet haben. Wir sind jetzt schon sehr gespannt darauf, alle in Teyvat zu sehen.“

Der Start des Spiels sei dabei nur der Anfang. Zu Beginn können SpielerInnen erst zwei der sieben großen Städte von Teyvat erkunden: Mondstadt und Liyue. Durch fortlaufende Aktualisierungen soll es in Zukunft weitere Städte, neue Feinde und Kreaturen, Rätsel und mehr geben.

Die Geschichte von Genshin Impact

In Genshin Impact spielt ihr eine mysteriöses Person, bekannt als Reisender. Nachdem ihr plötzlich von eurem Geschwisterteil getrennt wurdet, strandet ihr hilflos und ohne eure gewohnten Kräfte in einer euch unbekannten Welt. Ihr seid nun in Teyvat, einer fantastischen Welt, die von sieben Elementen durchwirkt ist. Allerdings seid ihr nicht allein. Ihr begebt euch auf eine epische Reise, um euer verlorenes Geschwisterteil zu finden und die vielen Geheimnisse dieser Welt zu lüften. Auf eurem Weg gewinnt ihr so einige treue Gefährten und macht euch aber auch mächtige Feinde, die sich euch auf eurer Suche entgegenstellen.

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo