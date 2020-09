Deutsche Verkaufscharts: Tony Hawk verweist die Superhelden auf die Ränge

Tony Hawk gegen alle – und Tony Hawk gewinnt. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 entscheidet das Duell gegen Marvel’s Avengers in den aktuellen deutschen Verkaufscharts. Sowohl in den deutschen PS4-Handelscharts, als auch in den Xbox-One-Charts, hat Tony Hawk die Nase vorne.

Allerdings landen die Avengers mit gleich zwei Versionen in beiden Rankings und kumuliert könnte es vielleicht auch für Rang 1 reichen. GfK Entertainment erfasst einzelne Handelsveröffentlichungen aber auch einzeln. Und so landet die Standardversion von Marvel’s Avangers auf Rang 2 (PS4 und Xbox One) und die Deluxe Edition auf den Rängen 4 (PS4) und 7 (Xbox One).

Sportlich bleibts auch. NBA 2K21 bringt ebenfalls zwei Versionen in die Charts. Die Standardversion landet auf den Rängen 6 (PS4) und 3 (Xbox One) und die Legend Edition jeweils auf Rang 5. Madden NFL 21, letzte Woche noch großer Abräumer, besetzt nun Rang 9 (PS4) und 6 (Xbox One).

In den PC-Handelscharts navigiert Microsoft Flight Simulator sicher an die Spitze. Mit Iron Harvest (6) sowie Crusader Kings III (8) und Marvel’s Avengers (7) ist aber auch allerhand los. Kann man von den Switch-Charts nicht sagen. Animal Crossing: New Horizon holt sich Platz 1 zurück und Ring Fit Adventure klettert dank Verfügbarkeit* sogar auf Rang 2.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Activision / Vicarious Visions