Der Debüt-Trailer zu Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse zeigt die wichtigen Features

Compile Heart hat heute den Debüt-Trailer zu Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse veröffentlicht. Dieser klärt uns über die fünf wichtigsten Features auf.

Die wichtigsten Features

Die Gameplay-Systeme wurden überarbeitet, ebenso das User-Interface. Auch die Umgebungen und Charaktere wurden verbessert. Ein neues Tutorial wird von Neptune gesprochen.

Es stehen 27 Charaktere zur Verfügung. Ausrüstung und Kostüme gibt es über 500.

Neben dem originalen Spielmodus steht ein neuer Modus zur Verfügung, welcher die Balance anpasst. Dabei stehen alle Charaktere für die Vierergruppe gleich zu Beginn zur Verfügung, unabhängig vom Spielfortschritt.

Ein Angel-Minispiel, welches die Funktionen des DualSense-Controllers nutzt. Insbesondere das haptische Feedback und die adaptiven Trigger-Tasten kommen zum Einsatz. Die „Fische“ sind dabei Spielkonsolen, Ausrüstung und mehr.

Neu arrangierte und neue Musik, auch neue CG-Bilder gibt es. Auch der originale Text des Szenarios von Hyperdimension Neptunia steht zur Verfügung.

Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse ist die definitive Edition des Serien-Erstlings, basierend auf Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 Plus, welches im Mai 2018 in Japan für PlayStation 4 erschien. Diese Version ist ihrerseits ein überarbeiteter Port von Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1, welches selbst ein Remake von Hyperdimension Neptunia ist. So weit, so kompliziert.

Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse erscheint in Japan am 17. Dezember für PlayStation 5. Das Projekt feiert den 10. Geburtstag von Neptunia.

Der Debüt-Trailer zu Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse

via Gematsu, Bildmaterial: Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse, Idea Factory / Compile Heart, Felistella