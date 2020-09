Astro City Mini: Sega enthüllt die restlichen 13 Spiele für den Miniatur-Arcade-Automaten

Sega kündigte kürzlich die letzten 13 der insgesamt 36 Spiele an, die im Astro City Mini enthalten sein sollen. Der Miniatur-Arcade-Automat soll zum 17. Dezember 2020 in Japan verfügbar werden und lässt sich aktuell bereits für 13.511 Yen (etwa 108 Euro) via Amazon Japan* vorbestellen. Zusätzlich zum kleinen Arcade-Automaten kündigte Sega Toys ferner bereits einen Controller für 2.780 Yen (etwa 22 Euro) und ein Arcade-Style-Kit für 3.980 Yen (etwa 32 Euro) an.

Das komplette Spiele-Line-Up des Astro City Mini

Neu angekündigt:

Alex Kidd with Stella: The Lost Stars

Arabian Fight

Flicky

My Hero

Puyo Puyo Tsu

Quartet 2

Rad Mobile

Scramble Spirits

Sega Ninja

Sonic Boom

Space Harrier

Stack Columns

Thunder Force AC

Bereits bekannt:

Bonanza Bros.

Columns

Cotton

Crack Down

Cyber Police ESWAT

Puyo Puyo

Puzzle & Action: Ichidant-R

Gain Ground

Shadow Dancer

Shinobi

Wonder Boy

Alien Syndrome

Wonder Boy in Monster Land

Wonder Boy III: Monster Lair

Alien Storm

Altered Beast

Columns II: The Voyage Through Time

Dark Edge

Fantasy Zone

Golden Axe

Golden Axe: The Revenge of Death Adder

Puzzle & Action: Tant-R

Virtua Fighter

Zwei Trailer zum kleinen Arcade-Automaten

via Gematsu, Bildmaterial: Astro City Mini, Sega