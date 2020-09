Ary and the Secret of Seasons ist ab sofort für Konsolen und PCs verfügbar

Ab sofort könnt ihr Ary auf ihrer Reise durch die Welt von Valdi begleiten. Seit dem gestrigen 1. September 2020 ist das Action-Adventure Ary and the Secret of Seasons nämlich für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs via Steam verfügbar. Zum Start spendierte man dem Titel auch einen entsprechenden Launchtrailer. Übrigens gibt es zu Ary and the Secret of Seasons für alle drei Konsolenfassungen auch eine Handelsversion, die ihr euch bei Amazon bestellen könnt*.

Rückt das Ungleichgewicht der Jahreszeiten wieder gerade

Ary and the Secret of Seasons erzählt die Geschichte des titelgebenden Mädchens, das die Welt von Valdi retten muss. Denn zur Überraschung vieler tritt Ary der männerdominierten Riege der Guardians of Seasons bei. Ihre Aufgabe: Die Jahreszeiten Valdis wieder geraderücken. Mit Kraft, Willen und Selbstkontrolle als ihre Stützen macht sich Ary daran etwas zu tun, was noch kein Guardian vor ihr geschafft hat.

Ary kann Sphären heraufbeschwören, die als kleine Ökosysteme für jede Jahreszeit fungieren und das Klima in ihnen komplett verändern. Es können gleichzeitig drei Sphären bestehen, wodurch Ary vom Winter durch den Sommer in den Herbst springen kann. Dadurch ergeben sich einzigartige Möglichkeiten, um knifflige Rätsel zu lösen.

In einem Entwickler-Walkthrough-Video führte uns Genese Davis, ihres Zeichens Lead Writer des Titels, bereits durch einige Mechaniken des Spiels und ließ damit einen Eindruck auf das Action-Adventure zu.

Ab sofort dürft ihr euch dann selbst überzeugen, ob das bunte Abenteuer gelungen ist.

Seht euch den Launchtrailer an

Bildmaterial: Ary and the Secret of Seasons, Modus Games / eXiin, Fishing Cactus