Junji Ito rudert bezüglich der Horror-Kollaboration mit Hideo Kojima zurück

Falscher Alarm! Sagt zumindest Junji Ito. Kürzlich berichteten wir, dass der bekannte Horror-Mangaka Junji Ito interessante Informationen während eines „Comic-Con@Home“-Interviews preisgab. Demnach habe er erneut mit Hideo Kojima über die Zusammenarbeit an einem Horror-Spiel gesprochen. Fans aus aller Welt ließen die Hoffnung auf einen neuen Horror-Anlauf nach dem eingestellten Silent Hills wieder aufkeimen. Allerdings wohl zu früh.

Ito korrigiert seine Aussage

Ito ruderte nun nämlich zurück. Via Twitter entschuldigte er sich für seine Aussage während des Interviews und stellte richtig, dass es sich bei dem Gespräch mit Kojima allenfalls um einen Kommentar auf einer Party handelte. Kojima habe ihm gesagt, dass sofern eine Möglichkeit in Zukunft aufträte, er auf Ito zukommen könnte, um seine Hilfe zu erbitten.

Schade. Die Pläne um einen Kojima-Horror-Titel scheinen also doch nicht so konkret zu sein, wie kürzlich angenommen. Und dennoch: die Wahrscheinlichkeit, dass uns ein solches Projekt in Zukunft erwartet, ist nicht gering. Dafür deutete Kojima in jüngerer Vergangenheit zu häufig sein Interesse daran an. Vermutlich steht ein Horror-Titel auf seiner To-Do-Liste. Fraglich bleibt nur, wann wir damit rechnen dürfen.

Würde euch ein Horror-Ausflug von Kojima interessieren?

Bildmaterial: Interview mit Junji Ito, Comic-Con@Home