Iori Fuyusaka aus 13 Sentinels: Aegis Rim bekommt eine Figur im 1/4-Verhältnis spendiert

Heldin Iori Fuyusaka aus 13 Sentinels: Aegis Rim darf einmal mehr für schickes Merchandise Modell stehen. FREEing arbeitet an einer Figur des Schulmädchens, die bereits via Play-Asia vorbestellt werden kann*. Interessierte müssen allerdings etwas tiefer in den Geldbeutel greifen. Die Figur schlägt nämlich mit stolzen 215 US-Dollar zu Buche. Eine Vorbestellung ist noch bis zum 8. Oktober 2020 möglich. Die Figur soll dann voraussichtlich zum August 2021 ausgeliefert werden.

Modell im detailreichen 1/4-Verhältnis

Das hängt sicher nicht zuletzt mit ihren Maßen zusammen. Bei der Figur handelt es sich nämlich um ein Modell im 1/4-Verhältnis und damit ist sie etwa 36cm groß. Sie präsentiert sich entsprechend detailreich, wie auf den Bildern zu erkennen. Ferner sei die Figur handbemalt. Für die Gestaltung der Figur zeichnet sich Morikura von Heartstrings verantwortlich.















Sollte euch FREEings Figur ein wenig zu teuer sein, könnte euch die Good Smile Company mit dem süßen Nendoroid von Iori eine gute Alternative bieten. Via Play-Asia ist auch hier eine Vorbestellung* noch bis zum 10. September 2020 möglich.

Heldin Iori Fuyusaka selbst ist übrigens eine der ersten Personen, auf die ihr in 13 Sentinels: Aegis Rim trefft. Sie ist Juros Schulkameradin und hat die Gewohnheit im Unterricht einzuschlafen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie bei Nacht mit seltsamen Träumen zu kämpfen hat.

13-Sentinels-Manga erscheint im September in Japan

Übrigens erhaltet ihr bald auch die Möglichkeit, die anderen jungen HeldInnen von 13 Sentinels: Aegis Rim besser kennenzulernen. Zumindest wenn ihr der japanischen Sprache mächtig seid. Atlus verkündete nämlich via Twitter, dass ein Manga mit einer Sammlung von Geschichten auf den Weg ist.

Diese fokussieren sich auf die Charaktere Juro Kurabe, Iori Fuyusaka, Takatoshi Hijiyama und Usami.

Für den Inhalt zeichnen sich „God Eater 2“-Mangaka Ikumi Katagiri und „Idole Pride: Stage of Asterism“-Mangaka Hiromi Haruse verantwortlich.

Der Manga soll umgerechnet etwa 9,40 US-Dollar kosten und bereits am 10. September 2020 verfügbar werden. Via Amazon Japan* lässt er sich auch bereits vorbestellen. Ob der Manga auch seinen Weg in den Westen findet, ist zurzeit noch nicht bekannt.

Hinsichtlich des Science-Fiction-Adventures berichteten wir zuletzt übrigens über einen neuen „Doomsday“-Trailer und ein längeres Gameplay-Video. 13 Sentinels: Aegis Rim ist am 28. November 2019 in Japan für PlayStation 4 erschienen. Nach einer Verschiebung erwartet uns der Titel von Vanillaware am 22. September für PlayStation 4. Die physische Launch-Edition bietet als Dreingabe ein Artbook. Bei Amazon könnt ihr 13 Sentinels bereits vorbestellen*, wobei die dortige Version noch nicht ausdrücklich als die Launch-Edition ausgewiesen ist.

Habt ihr Interesse an einer Figur von Iori? Greift ihr zur großen FREEing-Variante oder doch lieber zum süßen Nendoroid? Und wie steht es um den Manga?

via Siliconera, (2), Bildmaterial: Iori Fuyusaka 1/4 Scale Figure, Good Smile Company / FREEing