Heute erscheinen die Kandagawa Jet Girls in Europa

Heute veröffentlicht Marvelous das Wasserrennspiel Kandagawa Jet Girls in Europa. Das spritzige Jet-Ski-Abenteuer von Honey ∞ Parade Games und Senran-Kagura-Erfinder Kenichiro Takaki erscheint hierzulande für PlayStation 4 und PC-Steam leider nur digital. Für Nordamerika hat Publisher XSEED eine physische Version angekündigt.

Neben einer Standardversion gibt es die Digital Deluxe Edition zum Spiel im PlayStation Store. Sie beinhaltet neben dem Spiel einen digitalen Soundtrack sowie ein Paket aus Avataren und ein Theme. Die Standardversion kostet 49,99 Euro, die Digital Deluxe Edition ist für 59,99 Euro geplant. Auch für PCs gibt es eine Digital Deluxe Edition bei Steam. Sie beinhaltet ebenfalls einen Soundtrack und außerdem einige Bikini-Kostüme. Auch diese Edition wird 59,99 Euro kosten.

Wenn euch das nicht reicht, gibt es auch bereits einen Character-Pass für 29,99 Euro. Dieser beinhaltet vier Charakter-Duos aus Senran Kagura, namentlich Asuka und Yumi, Ikaruga und Yomi, Homura und Hikage sowie Murasaki und Mirai. Jedes Duo gibts auch einzeln für 9,99 Euro. Weitere Kostüme sichert ihr euch für je 2,99 Euro.

Geschichte und Spielablauf von Kandagawa Jet Girls

Wir befinden uns in einer Welt, in der der Wasserrennsport „Jet Race“ sehr populär ist. In diesen Rennen treten jeweils Zweierteams gegeneinander an: Der Jetter steuert das Gefährt, der Shooter schießt mit einer Wasserpistole auf die Gegner.

Rin Namikis Mutter ist ein legendärer Jetter, sie träumt deshalb davon, in ihre Fußstapfen zu treten. Deswegen verlässt sie ihre Heimatinsel und zieht nach Asakusa, Tokio. Dort trifft sie auf die Schönheit Misa Aoi und die beiden werden Partner.

Wie man es auch aus Senran Kagura kennt, wird der Wettbewerb zwischen den Damen angeheizt durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen High Schools. Der Cast ist gezeichnet von Hanaharu Naruko. Im Story-Modus durchlebt ihr die Geschichte von Rin Namiki. Es ist eine Story unabhängig vom Anime. Im Online-Modus bekämpfen sich bis zu vier Spieler, entweder unter Freunden oder in Ranked-Matches.

Der Launchtrailer zu Kandagawa Jet Girls

Senran-Kagura-DLC

Bildmaterial: Kandagawa Jet Girls, Marvelous, XSEED / Honey ∞ Parade Games