Gamescom 2020: Veranstalter zieht Bilanz der Superlative

Die Gamescom 2020 war ein riesengroßer Erfolg – zumindest wenn es nach den Veranstaltern geht. Aus der Not machte man in diesem Jahr eine Tugend. Anders als die E3 stellte man zumindest online einiges auf die Beine. Nicht alles funktionierte reibungslos, nicht alle Inhalte sprachen jeden an.

Aber insgesamt kommen die Veranstalter nicht um einen Superlativ nach dem anderen herum. Die Opening Night Live sahen über 2 Millionen ZuschauerInnen gleichzeitig und viermal mehr als im Vorjahr. Damit war die Show das „meistgeschaute Digital-Event der Messewirtschaft weltweit“ gewesen. Die ONL habe „nie gezeigte Inhalte, die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der ganzen Welt feierten“, präsentiert.

Online-BesucherInnen aus über 180 Ländern zählten die Veranstalter. Die Messe sei insgesamt „in vielerlei Hinsicht wegweisend“ gewesen und hätte „konzeptionell, inhaltlich sowie im Hinblick auf die Reichweißte neue Maßstäbe“ gesetzt.

„Wir haben geliefert“

„Mit der gamescom 2020 haben wir ein vollwertiges, globales Event geschaffen, das die Games-Branche zusammengebracht hat“, so Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH. „Wir haben versprochen, dass in den vier Tagen niemand an uns vorbeikommt – und wir haben geliefert. Wir freuen uns sehr, wie gut das digitale Konzept in diesem Jahr angenommen wurde. Gleichzeitig nehmen wir das Feedback aus der Community sehr ernst, dass gemeinsam vor Ort feiern, spielen und Emotionen teilen die gamescom weiterhin wesentlich ausmachen. Deswegen freuen wir uns jetzt schon darauf, wenn wir wieder ein ‚komplettes‘ gamescom-Erlebnis hier in Köln und im Netz anbieten können.“

„Von der gamescom und der Games-Branche geht 2020 ein starkes Signal aus: Trotz der Corona-Krise konnten Millionen Fans weltweit hunderte Spiele, langerwartete Neuheiten, unterhaltsame Shows und überraschende Aktionen im Rahmen der erstmals digitalen gamescom erleben“, ergänzt Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche. „Dabei war es für alle Beteiligten eine herausfordernde Vorbereitung und viele Partner mussten bei der Spiele-Entwicklung teils große Hindernisse überwinden. Trotz der außergewöhnlichen Situation haben wir ganz im Sinne des diesjährigen Leitthemas ‚Spielend in die Zukunft‘ viele Ziele erreicht, neue Rekorde aufgestellt und die gamescom mit großen Schritten weiterentwickelt. Ich freue mich jetzt schon auf die gamescom 2021, als weltgrößtes Games-Event sowohl vor Ort als auch digital.“

„Positive Resonanz auf allen sozialen Kanälen“

In den sozialen Kanälen verzeichnete man allerorts eine positive Resonanz. So trendete #gamescom2020 mehrere Tage lang bei Twitter in Deutschland und den USA. Bei Discord wurde erstmals Public Viewing angeboten. Und die Zusammenarbeit mit TikTok sei auch „sehr gut aufgenommen“ worden.

Die Gamescom 2021 ist als hybride Veranstaltung geplant

Kein Wunder, dass man die Gamescom 2021 gleich zweigleisig plant. Vom 25. August bis zum 29. August 2021 soll die Messe in Köln und im Netz als hybride Veranstaltung stattfinden.

Unsere aktuelle Sonntagsfrage dreht sich auch um die Gamescom 2020. Dabei wollen wir von euch wissen, wie ihr die Messe rückblickend einschätzt. Verteilt eure Note und gebt gerne eure Meinung ab!

Foto: Koelnmesse, Gamescom 2020, Opening Night Live