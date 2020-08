Collection of SaGa Final Fantasy Legend erhält diese Sammleredition in Japan

Mit der Ankündigung der Collection of SaGa Final Fantasy Legend bei der Nintendo Direct Mini sorgte Square Enix für eine kleine Überraschung. Die Originalspiele der ersten SaGa-Trilogie erschienen nie in Europa, die Portierung der Spiele für Nintendo Switch dürften viele Fans also begrüßen. Leider erfolgt die Veröffentlichung bei uns erwartungsgemäß nur digital. In Japan hingegen gibts wieder ein kleines Schmankerl.

Dort wartet auf Fans nämlich eine spezielle 30th Anniversary Limited Edition. Sie beinhaltet einige exklusive Goodies, allerdings leider keine physische Kopie des Spiels. Für 14.500 Yen können sich Fans diese Sonderedition im japanischen Square Enix e-Store in limitierter Verfügbarkeit sichern.

Enthalten sind Münzen mit den Charakteren der Spiele, ein Soundtrack, und vor allem die 600-seitige Novel SaGa: Re-imagining Stories von Akitoshi Kawaku. Der beigelegte Downloadcode der Spielesammlung ist zumindest schön verpackt. Die Sonderedition erscheint am 15. Dezember 2020 in Japan. Am gleichen Tag erfolgt auch die weltweite Veröffentlichung der Spielesammlung für Nintendo Switch.

via Siliconera, Bildmaterial: Square Enix