Aquaplus kündigt das Kollaborations-Projekt Dokapon UP! Mugen no Roulette an

Der japanische Entwickler Aquaplus hat mit Dokapon UP! Mugen no Roulette ein neues Kollaborations-Projekt angekündigt. Dabei wird das Brettspiel Dokapon mit der Utawarerumono-Reihe von Aquaplus vermischt. In der Welt von Utawarerumono sollen hier auch die bekannten Charaktere Haku, Kuon, Hakuoro und Eruruu in spaßigen Dialogen und hitzigen Kämpfen auftauchen. Worauf das im Detail hinausläuft, ist noch nicht so ganz klar. In der Famitsu-Ausgabe von dieser Woche soll es weitere Details geben.

Die Veröffentlichung von Dokapon UP! Mugen no Roulette soll in Japan am 10. Dezember für Nintendo Switch und PlayStation 4 erfolgen.

via Gematsu, Bildmaterial: Dokapon UP! Mugen no Roulette, Aquaplus / Famitsu