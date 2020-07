Tell Me Why: Erstes Kapitel des narrativen Adventures erscheint am 27. August

Im Rahmen des Xbox Games Showcase enthüllten Publisher Microsoft und Entwickler Dontnod Entertainment das Veröffentlichungsdatum für das erste Kapitel von Tell Me Why. Demnach erscheint das erste Kapitel des narrativen Adventures am 27. August für Xbox One und PCs via Steam und Microsoft Store. Das zweite Kapitel soll nur eine Woche später folgen, das dritte dann wiederum eine Woche nach dem zweiten Kapitel.

Tell Me Why im Detail

Xbox Wire zufolge erzählt Tell Me Why die Geschichte der Zwillinge Alyson und Tyler Ronan. Diese treffen zum ersten Mal nach zehn Jahren (und dem Tod ihrer Mutter) wieder aufeinander. Im Zuge der Rückkehr in ihre Kindheit im ländlichen Alaska, stellen die Geschwister fest, dass ihre gemeinsame Vergangenheit möglicherweise nicht ihren Erinnerungen entspricht.

In Tell Me Why sind Erinnerungen nicht nur ein wichtiger Teil der Reise von Tyler und Alyson. Vielmehr stellen sie auch eine vitale Spielmechanik dar. SpielerInnen werden das übernatürliche Band der Zwillinge als eine von vielen Möglichkeiten nutzen, um die Wahrheit über die Ereignisse rund um den Tod ihrer Mutter herauszufinden. Die Entscheidungen, die SpielerInnen treffen, beeinflussen die Beziehung zwischen Tyler und Alyson zum Guten oder Schlechten. Sie verändern den Spielverlauf durch verzweigte Dialoge und dramatische Aktionen.

Tell Me Why strebt es an, inklusives Storytelling im AAA-Gaming-Bereich voranzutreiben. Dontnod Entertainment und Xbox Game Studios haben eng mit VertreterInnen von Kulturen, psychischer Gesundheit und geschlechtlicher Identitäten zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass Tell Me Why repräsentativ für die Identitäten ist, die es abbildet.

Der Trailer zum ersten Kapitel

via Gematsu, Bildmaterial: Tell Me Why, Microsoft / Dontnod Entertainment