Metroidvania Kunai erscheint physisch für Nintendo Switch

Im Februar dieses Jahres erschien das Metroidvania KUNAI digital für Nintendo Switch und PCs via Steam. Nun gaben Publisher The Arcade Crew und Entwickler TurtleBlaze bekannt, dass man Kunai physisch für Nintendo Switch veröffentlichen möchte. Eine schöne Gelegenheit also für Sammler, sich das Spiel nachträglich ins Regal zu stellen!

In Zusammenarbeit mit Meridiem soll die Version realisiert werden und im Oktober 2020 erscheinen. Neben dem Spiel, enthält das Paket ein Aufkleber-Set, sowie eine exklusive Tabby-Anstecknadel als Vorbestellergeschenk. Die physische Switch-Version schlägt mit 34,99 Euro zu Buche.

Kunai physisch in der „Super Cool Box“

Sammlerstück fürs Regal: Kunai physisch für Nintendo Switch

Steam-Nutzer können sich derzeit übrigens über einen Rabatt von 30 % beim Kauf von KUNAI freuen. Solltet ihr interessiert sein, schlagt bald zu. Die Aktion läuft nämlich nur noch bis zum 9. Juli.

Metroidvania-Action in der Rolle eines Tablets

In Kunai übernehmt ihr die Rolle von Tabby, einem… Tablet, in dem die Seele eines altertümlichen Kriegers innewohnt. Um den wahren Grund seiner Existenz zu erfahren, muss sich Tabby durch eine dunkle und bedrohliche Welt kämpfen, in der die Menschheit fast vollkommen ausgerottet zu sein scheint.

Ihr startet das Spiel Genre-typisch ohne besondere Fähigkeiten, denn diese müsst ihr euch im Spielverlauf erst aneignen. Außerdem müsst ihr neue Waffen und Ninja-Tricks erst im Laufe des Spiels freischalten. So müsst ihr euch euren Weg durch diese finstere Welt bahnen und trefft dabei auf allerlei Rätsel, Geheimnisse und mysteriöse Charaktere. Mit den entsprechenden Ninja-Moves gelangt ihr sogar dorthin, wo noch nie ein Roboter vor euch war.

Spielerisch ist Kunai sowohl vertikal als auch horizontal gestaltet. Schnelllebig, einnehmend und herausfordernd möchte das Gameplay dabei sein. Ihr erklimmt Wände und schwingt an Seilen. Die Kämpfe, die ihr dabei absolvieren müsst, sollen euch durchaus herausfordern.

Der Veröffentlichungs-Trailer zu KUNAI:

