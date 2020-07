Die Neuerscheinungen im Juli 2020

Na, das ging ja wieder fix. Nicht nur der Juni ist schon wieder vorbei, auch das erste Halbjahr. Da muss man fast schon wieder an die Weihnachtsgeschenke denken. Oder erstmal an sich selbst. Ein paar Wochen sind es ja noch bis zum Fest der Liebe. Die Selbstversorgung mit Videospielen könnte im Juli nämlich ganz schön teuer werden, besonders für Sammler. Mit den physischen Veröffentlichungen von The Wonderful 101: Remastered, Streets of Rage 4 oder Catquest: Pawsome Pack gibt es noch ein paar Schmankerl fürs Regal.

Auch Remaster-Fans kommen (wie gewohnt) auf ihre Kosten. Catherine: Full Body wird für Nintendo Switch veröffentlicht. Dass es ein neues Sword Art Online geben würde, war sicher abzusehen. Aber eine Fortsetzung zu Deadly Premonition? Kommt. Am 10. Juli schon! Das alles, und noch viel mehr.

Unsere Liste der Neuerscheinungen im Juli 2020:

Welches sind eure Must-Haves in diesem Monat?

