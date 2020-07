Die Bibliothek öffnet sich: SINoALICE ist ab sofort hierzulande verfügbar

Das lange Warten hat ein Ende. Seit gestern können SpielerInnen auch hierzulande in die Welt von SINoALICE eintauchen. Das Mobile-RPG ist ab sofort über den App Store und Google Play verfügbar.

SINoALICE entstand durch Entwickler Pokelabo in Zusammenarbeit mit niemand Geringerem als NieR-Schöpfer Yoko Taro, der bei dem Projekt als Creative Director tätig wurde. Das Mobile-RPG erschien ursprünglich bereits im Juni 2017 in Japan und sollte 2019 über die Nexon Korea Corporation seinen Weg in den Westen finden. Mehrfache Verschiebungen später gab Nexon die Vertriebsrechte wieder an Pokelabo ab, die ihrerseits versicherten, den Titel zum 1. Juli 2020 zu veröffentlichen. Ein Versprechen, das sie hielten.

Yoko Taro nutzte übrigens die Gelegenheit, den SpielerInnen mit einem gewohnt skurrilen Tweet viel Spaß mit SINoALICE zu wünschen. Seht unten zudem einen neuen Einführungstrailer zum Spiel, das übrigens auch deutsche Texte bietet.

SINoALICE ist in einer Welt angesiedelt, die „von Geschichten regiert wird“ – der Bibliothek. SpielerInnen übernehmen die Kontrolle über Charaktere aus diversen Märchen und Geschichten – wie Alice und Cinderella – und navigieren sie durch eine dunkle Fantasy-Narrative, die von dem Streben der einzelnen Figuren handelt, ihre entsprechenden Autoren wiederzubeleben. Dazu gilt es aber, alle anderen umzubringen.

