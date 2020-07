Deutsche Verkaufscharts: Marvel’s Iron Man zeigt einen eisernen Willen

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts zeigt Marvel’s Iron Man einen eisernen Willen*. Der höchste und zugleich einzige Neueinsteiger der deutschen PS4-Handelscharts fliegt auf Rang 4 ins Ziel. Angesichts der PSVR-Exklusivität sicher eine beachtliche Platzierung. Vor dem Iron Man landet GTA V Premium Edition, auf Rang 2 der PS4-Charts schwammt sich SpongeBob nochmals durch und der erste Platz gehört weiterhin The Last of Us: Part II.

In den Xbox-One-Charts nimmt Assetto Corsa Competizione den Fuß vom Gaspedal und landet hinter GTA V Premium Edition und SpongeBob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated auf den dritten Platz.

Auf PCs und Nintendo Switch geht es ohne Überraschungen weiter. In den PC-Charts bleibt Die Sims 4 oben auf. In den Nintendo-Switch-Charts kann Animal Crossing: New Horizons einmal mehr von ganz oben grüßen, gefolgt von Mario Kart 8 Deluxe.

via GfK, Bildmaterial: Marvel’s Iron Man, Sony PlayStation / Marvel / Camouflaj