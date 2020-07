Deadly Premonition 2: Erster Patch nimmt nach Kritik Änderungen am Szenario vor

Der erste Patch für Francis York Morgans neues Mystery-Abenteuer Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise ist da. Klassische Patch-Notes gibt es dabei nicht, dafür aber eine Nachricht des Schöpfers Hidetaka „SWERY“ Suehiro. Und auch Spieler äußerten sich bereits zu den Auswirkungen des Updates.

SWERY nimmt sich „Deadnaming“-Kritik zu Herzen

SWERY zufolge habe man sich eines inhaltlichen Problems angenommen, auf das ihn zahlreiche SpielerInnen kritisch aufmerksam gemacht haben. Konkret ist hier die Rede von einem Transgender-Charakter innerhalb der Handlung. Im Rahmen des Szenarios kommt es mehrfach zum sogenannten „Deadnaming“ – auf die besagte Figur wird also Bezug genommen, indem sie bei dem Namen genannt wird, den sie vor ihrem Geschlechtswechsel trug.

SWERY nahm sich die Kritik zu Herzen und kündigte an, die entsprechenden Szenarien im Spiel umzuschreiben. Diesem Versprechen kommt er nun mit dem ersten Patch nach. Spieler-Berichten zufolge seien Änderungen vorgenommen worden. Die angepassten Dialoge seien zum jetzigen Zeitpunkt allerdings – verständlicherweise – nicht vertont. Es bleibt abzuwarten, ob hier noch nachvertont wird.

Erste Verbesserungen der Framerate

Neben beschriebener inhaltlicher Problematik hat die neue Reise an der Seite des gut gelaunten FBI-Agenten vor allem mit einer Sache zu kämpfen: ihrer maroden Technik. Die Framerate sackt etwa bei Erkundung der Open-World gerne mal in den einstelligen Bereich ab. Dieses technischen Umstandes habe man sich laut SWERY auch angenommen. Die Framerate weist eine erste, minimale Verbesserung auf – weitere Optimierungen sollen kontinuierlich in Zukunft folgen. Weiterhin hat das Team diverse Bugs und Glitches beseitigt.

Seid ihr euch noch unsicher, ob ihr in das zweite Mystery-Abenteuer von FBI-Agent Morgan eintauchen wollt? So viel sei verraten: Fans sollten auf ihre Kosten kommen. Allen anderen sei hingegen angeraten, vorab unseren Test zu Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise zu lesen.

Bildmaterial: Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, Rising Star Games / Toybox, White Owls