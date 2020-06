The Eternal Cylinder schickt euch in eine skurrile Welt mit einem monströsen Gegner

Das bisher nur für PCs vorgestellte The Eternal Cylinder wurde im Rahmen des Guerrilla Collective Showcase nicht nur mit einem neuen Trailer gewürdigt, sondern wurde auch für Konsolen angekündigt. Das Survival-Adventure von Good Shepherd Entertainment und des chilenischen Entwicklers ACE Team soll auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

In The Eternal Cylinder kontrolliert ihr eine Herde knuddeliger Kreaturen in einer surrealen, außerirdischen Welt. Klingt schon skurril genug, doch was jetzt kommt, setzt dem Ganzen noch den Hut auf! Ihr müsst euch nämlich jederzeit in Acht nehmen vor einem riesigen… Zylinder. Aber nicht so ein Zylinder, das wäre ja der Gipfel der Absurdität. Sondern ein geometrischer Zylinder. Ein gigantisches, rollendes Gebilde uralten Ursprungs, das alles in seinem Weg überrollt. Zu allem Überfluss lauern auch noch tödliche Raubtiere und dynamische Rätsel sowie andere Herausforderungen.

Eure Kreaturen beginnen ihr Dasein am unteren Ende der Nahrungskette, können sich jedoch auf dutzende von Arten anpassen und durch selektive Evolution weiterentwickeln, sodass sie Hürden überwinden und Gefahren entgehen können. Die Mutationen lassen sich kombinieren, wodurch eine gigantische Vielfalt an Skill-Combos, Kreaturen-Designs und Gameplay-Möglichkeiten entstehen, die sicherstellen, dass kein Durchgang dem anderen gleicht.

Davon könnt ihr euch im neuen Gameplay-Trailer überzeugen. Die PC-Version soll noch im Laufe des Jahres im Epic Games Store erscheinen. Eine Open-Beta wollen die Entwickler im Sommer starten.

Bildmaterial: The Eternal Cylinder, Good Shepherd Entertainment / ACE Team