In Sound Mind schickt euch in die bizarren Erinnerungen eines Psychotherapeuten

Indie-Publisher Modus Games und der Entwickler mit dem sehr subtilen Namen We Create Stuff haben das psychologische Horror-Spiel In Sound Mind angekündigt. Der First-Person-Horrortitel soll SpielerInnen ab 2021 auf PCs sowie PlayStation 5 und Xbox Series X in Angst und Schrecken versetzen. Der Soundtrack zum Spiel stammt dabei aus der Feder von Youtube-Star The Living Tombstone. Entwickler We Create Stuff hat zuletzt Stuff wie Nightmare House 2 created.

Bei der PC Gaming Show veröffentlichte man einen ersten Trailer zu In Sound Mind und eine spielbare Demo ist sogar schon jetzt bei Steam verfügbar. Horrorfans sollen sich mit bizarren Erinnerungen eines Psychotherapeuten auseinandersetzen, der den Effekten einer experimentellen Chemikalie unterliegt. Wie das dann aussieht, seht ihr nachfolgend.

Bildmaterial: In Sound Mind, Modus Games / We Create Stuff