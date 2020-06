Prinny 1•2: Exploded and Reloaded erscheint am 16. Oktober für Nintendo Switch

NIS America hat den konkreten Veröffentlichungstermin von Prinny 1•2: Exploded and Reloaded in Europa bekanntgegeben. Am 16. Oktober treiben die schrecklichsten Helden Netherworlds ihr Unwesen auf Nintendo Switch. Prinny 1•2 beinhaltet dabei Prinny 1: Can I Really Be the Hero? und Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! sowie dessen DLC Asagi Wars: Vengeance of Asagi.

In der Bonus-Story Asagi Wars: Vengeance of Asagi schlüpfen Spieler in die Rolle eines weiteren Disgaea-Charakters: Asagi. In Prinny: Can I Really Be the Hero? stellt sich Prinny erstmals diese nicht ganz einfache Frage. Es handelt sich um einen 2D-Side-Scroller mit allerhand Prinny-typischem Humor, der ursprünglich 2008 für Sonys PSP erschienen ist. Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! erschien 2010 ebenfalls für Sonys PSP und ist ein Sequel.

Die „Just Desserts Edition“ zu Prinny 1•2: Exploded and Reloaded enthält neben dem Spiel eine Sammlerbox, ein Poster, einen Soundtrack, eine Figur und weitere Extras. Bei Amazon könnt ihr sie euch bereits vorbestellen*.

Der neue Spotlight-Trailer

Bildmaterial: Prinny 1•2: Exploded and Reloaded, NIS America