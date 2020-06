In Star Renegades rebelliert ihr gegen ein dunkles, autoritäres Imperium

Publisher Raw Fury und Entwickler Massive Damage haben einen animierten Film-Trailer zu ihrem anstehenden Rogue-Like-RPG Star Renegades veröffentlicht, welches 2020 für PCs via Steam und zu einem späteren Zeitpunkt auch für PlayStation 4, Xbox One und Switch erscheinen soll.

Die offizielle Steam-Seite zum Titel beschreibt Star Renegades als taktisches, teambasiertes Rogue-Like-RPG, das vor dem Hintergrund einer nie endenden interplanetarischen Rebellion gegen ein dunkles, autoritäres Imperium spielt. Spieler erwarte eine Fusion aus reaktivem, rundenbasiertem Kampfsystem und einer verfahrensmäßig generierten und emergenten missionsbasierten Kampagne.

In Kampfsituationen werde Unterbrechungen und Kontern dabei eine besondere Bedeutung beigemessen, während Gegner sich im Verlauf weiter entwicklen und in ihren Rängen aufsteigen. SpielerInnen sollen zudem eine Vielzahl an alternativen Charakteren freischalten können, während sich überlebende Teammitglieder emotional verbinden.

Neben dem animierten Film-Trailer, veröffentlichte IGN im Rahmen des »Summer of Gaming« acht Minuten an Gameplay-Eindrücken, in denen ihr euch nachfolgend einen Eindruck vom hübschen Pixel-Art-Look des Titels machen könnt:

via Gematsu, IGN, Bildmaterial: Star Renegades, Raw Fury / Massive Damage