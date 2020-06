Hakoniwa Explorer Plus erscheint in Japan am 18. Juni für Switch

Während der gestrigen INDIE Live Expo 2020, verkündeten PLAYISM und suxamethonium per Twitter, das isometrische Actionspiel Hakoniwa Explorer Plus für Nintendo Switch zu veröffentlichen. Bislang war der Titel nur für PCs erhältlich.

Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten, ein arbeitsloser Herumtreiber, der durch seine Abenteuer nach und nach an Beliebtheit gewinnt. Beschafft in Städten wertvolle Informationen im Gespräch mit Bewohnern und stürzt euch in Dungeons, um die Weltkarte kontinuierlich zu erschließen. Wie ihr euch dabei den skurrilen Monster-Mädchen stellt, liegt ganz bei euch. Wählt aus einer Vielzahl an Waffen, Rüstungen und Accessoires, um siegreich aus den Kämpfen hervorzugehen.

Die japanische eShop-Version von Hakoniwa Explorer Plus wird so wie auch schon die Steam-Version, sowohl japanische, als auch englische und vereinfachte chinesische Texte bieten und mit 1200 Yen (etwa 9,70 EUR) zu Buche schlagen. Ob der Titel auch in den westlichen eShops erscheinen wird, bleibt bislang noch unklar.

Hakoniwa Explorer Plus erscheint am 18. Juni 2020 für Switch via japanischem eShop. Wenn es euch hierzulande schon jetzt in den Fingern juckt, euch mit den Monster-Girls zu messen, könnt ihr alternativ die Steam-Version für PCs erwerben.

Im nachfolgenden Trailer könnt ihr einen Eindruck von der Switch-Version des Titels gewinnen:

