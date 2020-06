Eternal Hope: Neuer Trailer zeigt euch Ästhetik und Mechanik der Schattenwelt

Indie-Entwickler Doublehit Games hat einen neuen Trailer zu Eternal Hope veröffentlicht. Das Video mit dem Titel „Into the Shadow World“ stellt euch die Ästhetik und Mechanik der Schattenwelt vor. Vermutlich wird uns in nächster Zeit also auch noch ein Video erwarten, das die „reale Welt“ präsentiert!

Der Puzzle-Plattformer will dem „Leben nach dem Tod“ eine neue spielerische Bedeutung geben und schickt euch auf die Reise mit einem Jungen namens Ti’bi, der im Jenseits seine Liebe wiederfinden will. Man reist zwischen der realen Welt und einem fegefeuerähnlichen Reich, in dem euch neben Feinden auch Freunde erwarten. Ihr löst dabei komplexe Rätsel, die schnelles Denken und Intuition erfordern.

Stilistisch sieht sich Doublehit Games dabei vor allem von Studio Ghibli inspiriert. Schaut am besten selbst. Die Veröffentlichung soll am 6. August 2020 für PCs bei Steam erfolgen. Außerdem ist eine Umsetzung für Xbox One noch in diesem Jahr geplant. Zu weiteren Plattformen ist nichts bekannt.

Bildmaterial: Eternal Hope, Doublehit Games