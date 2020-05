Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 soll auch für Xbox Series X erscheinen

Im Zuge der kürzlich ausgestrahlten „Inside Xbox“-Folge gab der Entwickler Hardsuit Labs bekannt, dass Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 auch für Microsofts neue Heimkonsole Xbox Series X erscheinen soll. Der Titel wurde außerdem für PlayStation 4, Xbox One und PCs angekündigt. Ob es auch eine Version für die PlayStation 5 geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, aber wohl sehr wahrscheinlich.

Ein Krieg zwischen alten Familien

Einst ein Mensch, nun ein Vampir. Im beschaulichen Seattle fallt ihr der Dunkelheit zum Opfer und müsst nun lernen, euch als Vampir zu behaupten. Eure neu geschaffene Existenz entfacht jedoch einen blutrünstigen Krieg zwischen den alten Familien.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 soll noch in diesem Jahr für PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One und PCs erscheinen. Ein konkretes Erscheinungsdatum gibt es hingegen noch nicht.

Der neue Trailer zu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

via Gematsu, Bildmaterial: Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Deep Silver / Paradox Interactive / Hardsuit Labs