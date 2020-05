Sonntagsfrage: Was zeichnet einen guten Protagonisten / eine gute Protagonistin aus?

Was wäre ein Videospiel nur ohne einen Protagonisten / eine Protagonistin? Die Antwort ist relativ einfach zu beantworten: Es würde wahrscheinlich etwas langweilig werden. Doch stellen wir uns diese Person ein wenig näher vor. In den meisten Spielen trifft man auf Helden, die die Welt vor den bösen Mächten retten müssen. Eventuell ist man selbst auch mal der Böse und zerstört die Welt einfach.

Von den eigentlichen Haupthandlungen abgesehen, entfaltet ein wahrer Protagonist / eine wahre Protagonistin natürlich erst im Laufe einer Geschichte die wahre Persönlichkeit und erkennt, was für sich und was für die Welt am wichtigsten ist. Zudem begleitet man diese Person bei jeglichen Handlungen und erlebt oft auch sehr tiefe emotionale Situationen und entsprechende Reaktionen.

Doch gefällt einem als Spieler*in nicht immer, was man zu sehen bekommt. Manchmal sind einige Charakterzüge zu sehr ausgeprägt, während andere komplett fehlen. Manchmal – wenn man seinen Charakter nicht selbst erstellen / kostümieren kann – sieht ein Protagonist / eine Protagonistin auch einfach nur seltsam aus und passt nicht unbedingt ins Setting. Da stellt man sich doch die Frage:

Was zeichnet einen guten Protagonisten / eine gute Protagonistin in einem Videospiel aus?

Diese Frage leiten wir in der heutigen Sonntagsfrage an euch weiter!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 03. Mai