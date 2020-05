Opening-Movie zu Death end re;Quest 2 verschafft bedrückenden Eindruck

Idea Factory International hat den Opening-Movie-Trailer zu Death end re;Quest 2 veröffentlicht. Ihr bekommt dabei einen ersten bedrückenden Eindruck von Mais Flucht vor ihrer traumatischen Vergangenheit, einer unbekannten Religion, dem Tod unschuldiger Opfer und seltsamen Monstern. Idea Factory grenzte dabei die Veröffentlichung im Westen zudem auf Sommer an.

Death end re; Quest 2 soll physisch und digital für PS4 erscheinen sowie digital für PC-Steam.

Story

Mai Toyama, the „Papa Killer“, kommt in der verfluchten Stadt Le Choara an. Sie hofft, dort auf ihre jüngere Schwester Sanae zu treffen, denn sie ist Mais einzige Hoffnung. Mai richtet sich im heruntergekommenen Internat Wordsworth ein, doch von Sanae gibt es keine Spur. Mehr noch: Es macht den Anschein, als hätte Sanae gar nie existiert.

Mai beginnt also mit ihren Nachforschungen, wobei ihre Hackerfähigkeiten zum Tragen kommen. Dabei stößt sie auf über 20 junge Mädchen, welche gestorben sind. Am Tag gilt es, im Visual-Novel-Stil Gespräche mit den Bewohnern zu führen. In der Nacht sind die Straßen von Le Choara mit bedrohlichen Kreaturen bevölkert. Aber jemand hat alles im Auge…

via Gematsu, Bildmaterial: Death end re;Quest 2, Idea Factory International / Compile Heart