Nintendo: Weitere Smartphone-Spiele sind in der Entwicklung

Im Rahmen einer Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen mit Investoren erklärte Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa, dass weitere Smartphone-Spiele aus dem Hause Nintendo in Entwicklung sind. Allerdings möchte sich das Unternehmen auch darauf konzentrieren, die sechs derzeit verfügbaren mobilen Ableger beizubehalten.

Furukawa bekräftigte, dass die mobilen Plattformen genutzt werden, um die hauseigenen IPs zu bewerben und ihr Geschäft zu maximieren. So können Spieler mehr über die IPs erfahren und Spiele testen, die direkt mit den existierenden IPs verbunden sind. Als Beispiele wurden Super Mario Run oder Mario Kart Tour genannt.

Smartphone-Ableger kurbeln Verkäufe bestehender IPs an

Durch den Release von Animal Crossing: New Horzions konnte Nintendo außerdem steigende Spielerzahlen bei Animal Crossing: Pocket Camp verzeichnen. Animal Crossing: Pocket Camp hat also dazu beigetragen, dass die IP den Spielern schmackhafter gemacht wurde und mehr potentielle Kunden somit angezogen wurden, die möglicherweise am Kauf von Animal Crossing: New Horizons interessiert waren.

Zum Abschluss erzählte Furukawa, dass Nintendo nicht erwartet, dass die Gewinne im Smartphone-Geschäft stark steigen werden.

via Siliconera, Bildmaterial: Dr. Mario World, Nintendo