Launchtrailer zu Shantae and the Seven Sirens veröffentlicht

Neben Besitzern von Apple Arcade kommen nun auch Konsolen- und PC-Spieler in den Genuss von Shantae and the Seven Sirens. Zumindest, wenn ihr nicht hierzulande die Switch-Version kaufen möchtet. Eigentlich sollte das Spiel weltweit für alle Plattformen am 28. Mai erscheinen. Vor wenigen Tagen gaben die Entwickler jedoch bekannt, dass sich das Erscheinungsdatum der Nintendo-Switch-Version für Europäer auf den 4. Juni verschoben hat. Darauf hätte WayForward allerdings keinen Einfluss. Für alle anderen Plattformen und Regionen ist das neue Shantae-Abenteuer inzwischen verfügbar.

Falls ihr Gefallen an Shantae findet, habt ihr derzeit mit „Games with Gold“ auf Xbox One die Möglichkeit, ab morgen und bis zum 30. Juni auch noch Shantae and the Pirate’s Curse nachzuholen.

Ärger im Paradies

Das bauchtanzende, zur Hälfte von Flaschengeistern abstammende Mädchen Shantae wird auf eine tropische Insel geschickt, wo sie und ihre Freunde anderen Halb-Flaschengeistern begegnen. Doch der Ärger im Paradies ist vorprogrammiert, denn die Insel beherbergt finstere Geheimnisse.

Während Shantae in diese Geheimnisse verwickelt wird, muss sie ihre brandneuen Tanzfähigkeiten und Fusionsmagie zur sofortigen Transformation nutzen, um die offene Spielwelt zu erkunden. Dabei erwarten sie mehrere Städte, tückische Labyrinthe und fiese Bosse.

Bildmaterial: Shantae and the Seven Sirens, WayForward