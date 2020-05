Gungo Ho Online Entertainment verschiebt Ninjala auf den 25. Juni

Waffen und Kaugummis müssen noch etwas warten, denn GungHo Online Entertainment musste das Free-to-play-Spiel Ninjala vom 28. Mai auf den 25. Juni verschieben. Wie so oft in diesen Tagen ist die Coronavirus-Pandemie und die damit verbundenen Produktionsprobleme dafür verantwortlich.

Kaugummi + Ninja = Spaß?

In Teams mit bis zu vier Spielern oder in einem „Jeder-gegen-jeden“-Modus müsst ihr Punkte sammeln, indem ihr durch unterschiedliche Stages sprintet, euch verkleidet und lernt, ein ganzes Arsenal an Waffen geschickt einzusetzen. Zu diesen Waffen gehören unter anderem Katanas oder auch Jo-Jos. Zudem könnt ihr stets einen Kaugummi benutzen, um blitzschnell die Stages zu durchqueren oder euch zu tarnen.

