Final Fantasy VII Remake war keineswegs der Top-Download für PS4 im April 2020

Als Square Enix wenige Tage nach der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake stolz bekannt gab, dass sich das Spiel 3,5 Millionen Mal weltweit verkauft habe, so sprach man dabei auch von „außergewöhnlich hohen digitalen Verkäufen“.

Sony PlayStation Europe hat nun (wie jeden Monat) die Top-Downloads im PlayStation Store vorgestellt. Doch im April liegt Final Fantasy VII Remake* auch als sehr populäre Neuerscheinung und trotz der Lieferprobleme der physischen Version keineswegs oben auf! Das hätten viele bestimmt vermutet, oder?

Nachfolgend seht ihr die Liste der Top-Downloads (PS4) im April.

Grand Theft Auto V (3)

EA SPORTS FIFA 20 (2)

Call of Duty: Modern Warfare (1)

FINAL FANTASY VII REMAKE (neu)

NBA 2K20 (WE)

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered (20)

EA SPORTS UFC 3 (WE)

Minecraft (5)

Marvel’s Spider-Man (WE)

RESIDENT EVIL 3 (neu)

Final Fantasy VII Remake ist immerhin bester Neueinsteiger

Free-to-Play-Spiele wie Fortnite oder Call of Duty: Warzone exklusive, sie werden in einer eigenen Rangliste geführt. Das Final Fantasy VII Remake ist zwar der beste Neueinsteiger, aber an Grand Theft Auto, FIFA und Call of Duty ist eben kein Vorbeikommen in Europa. Dazu darf man anmerken, dass die Spiele teilweise bereits monatelang- und jahrelang erhältlich sind, außerdem auf mehreren Plattformen. Und das Final Fantasy VII Remake wegen der Coronavirus-Pandemie, wie Square Enix selbst ja auch einräumte, durchaus häufiger als üblich heruntergeladen wurde.

Auf der anderen Seite sind die drei Erstplatzierten anteilsweise sicherlich die größeren Downloadmarken, als es ein Spiel mit Retro- und Nostalgiebonus wie Final Fantasy VII Remake ist, das sicher mehr die Sammlerherzen anspricht. Dennoch hätten dieses Ergebnis vielleicht nicht soviele erwartet.

Übrigens, und das ist auch ziemlich interessant: In den USA, wo diese Liste der Top-Downloads ebenfalls geführt wird, liegt das Final Fantasy VII Remake sehr wohl auf Platz 1. Vor Call of Duty: Modern Warfare und NBA 2K20 sowie GTA V. Dort spielt dafür FIFA 20 eine weitaus unbedeutendere Rolle. So unterschiedlich kann das sein.

