Everyday Today’s Menu for the Emiya Family wird erst später serviert

Aniplex hat das „Küchen-Adventure“ Everyday Today’s Menu for the Emiya Family in Japan auf unbestimmte Zeit verschoben. Bisher galt noch der Mai als Erscheinungszeitraum für Nintendo Switch. Das im Dezember enthüllte Spin-off-Spiel zu Fate/stay night basiert auf dem Spin-off-Manga Today’s Menu for the Emiya Family. Nun sorgt die Coronavirus-Pandemie für eine ungeplant längere Wartezeit.

Einführung

Schneiden, kochen, backen und frittieren… Saber, Rin Tohsaka und Sakura Matou stehen auch in der Küche vor einigen Herausforderungen. Was werdet ihr kochen? Natürlich kann danach auch mit den anderen gegessen werden. Versprochen wird zudem eine eigene Geschichte mit Rezepten aus dem Manga. Die Entwicklung übernimmt das Studio GRID.

via Gematsu, Bildmaterial: Everyday Today’s Menu for the Emiya Family, Aniplex / GRID