Deutsche Verkaufscharts: Snowrunner ist der Showrunner der Stunde

Snowrunner ist der neue Showrunner in den aktuellen deutschen Verkaufscharts. Die Transport-Simulation von Astragon landet auf Platz 3 der deutschen PS4-Handelscharts. Das ist gleichzeitig der einzige Neueinstieg in dieser Woche.

So gehören die Spitzenpositionen zwangsläufig alten Bekannten. Älter als GTA V geht dabei kaum. Doch die Premium Edition des Games bleibt weiter topaktuell und schnappt sich Gold in den deutschen PS4- und Xbox-One-Charts.

Final Fantasy VI Remake wieder auf Platz 2

Der alte Rockstar-Knacker verweist in den PS4-Charts die Frischzellenkur Final Fantasy VII Remake auf Platz 2 und in den Xbox-One-Charts gehört die zweite Position Call of Duty: Modern Warfare. In den PC-Handelscharts liefern sich Anno 1800 und Die Sims 4 wie so oft ein Duell, das diesmal wieder Anno 1800 gewinnt.

Und auf den Nintendo-Konsolen gehts tierisch ab. Animal Crossing: New Horizons gehört natürlich weiterhin Platz 1 in den Switch-Charts. Der kleine Bruder Animal Crossing: New Leaf schwimmt im Windschatten in den 3DS-Charts als Sieger mit.

