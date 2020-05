Merge Games veröffentlicht Streets of Rage 4 im Handel

Seit einigen Tagen ist Streets of Rage 4 digital für diverse Plattformen erhältlich. Außerdem könnt ihr euch eine physische Version bis zum 10. Mai bei Limited Run Games sichern.

Bereits durchgesickert war, dass es im Anschluss an die Kampagne von Limited Run Games auch noch eine physische Version in Europa geben wird. Eigentlich, so die Gerüchteküche, sollte diese Info bis zum Ende der Kampagne bei Limited Run zurückgehalten werden. Das wäre natürlich nicht so fein. Vielleicht erfolgte die Ankündigung für Europa deshalb nun doch schon.

Jedenfalls wird Publisher Merge Games eine physische Version von Streets of Rage 4 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs veröffentlichen. Schon die Standardversion bietet dabei mit einem Schlüsselanhänger und einem Artbook zwei schicke Extras. Dazu gibt es für Konsolen noch die „Signature“-Edition. Sie ist limitiert und bietet noch mehr Boni.

Die Fortsetzung nach über 25 Jahren

Insgesamt bietet Streets of Rage 4 stolze 17 spielbare Figuren. Bei Streets of Rage 4 handelt es sich um eine brandneue Fortsetzung zu Segas legendärer Prügelspielreihe, die mit Streets of Rage 3 schon 1994 ihren vorläufigen Abschluss fand. Wie schon bei bisherigen Arbeiten von Dotemu will man das klassische Spielkonzept nur ganz gezielt überarbeiten. Streets of Rage 4 soll Gameplay-technisch an die Originale erinnern, aber dank einiger Verbesserungen durch die Entwickler Guard Crush Games und Lizardcube einen eigenen Stil erfinden.

Bildmaterial: Streets of Rage 4, Dotemu / Lizardcube, Guard Crush Games