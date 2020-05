Deutsche Verkaufscharts: Ein alter Bekannter in den Nintendo-3DS-Charts

Keine Neuheiten und nur wenig Bewegung. Die aktuellen deutschen Verkaufscharts zeigen sich recht ereignislos und so sind tatsächlich die 3DS-Charts noch am interessantesten. Während auf Xbox One die Führungspositionen getauscht werden – hier übernimmt GTA V das Zepter von Snowrunner –, zeigen sich die 3DS-Charts doch etwas wechselfreudiger.

Luigi’s Mansion 2 springt von Position 8 auf Rang 3 und Super Mario 3D Land Selects schiebt sich an die Spitze der Charts. Dami verdrängt es Animal Crossing: New Leaf von dem ersten Platz, das in den letzten Wochen im Windschatten von Animal Crossing: New Horizons in den 3DS-Rankings die Charts dominieren könnte.

In den deutschen PS4-Handelscharts bleibt an der Spitze alles beim Alten. GTA V bleibt vor Final Fantasy VII Remake. So ist es auch in den Switch-Charts. Animal Crossing: New Horizons landet erneut vor Mario Kart 8 Deluxe.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Super Mario 3D Land, Nintendo