13 Sentinels: Aegis Rim mittlerweile über 130.000 Mal ausgeliefert und digital verkauft

Kürzlich nannte Atlus neue Verkaufszahlen zum von Vanillaware entwickelten 13 Sentinels: Aegis Rim. Der PlayStation-4-Titel kommt durch ausgelieferte physische Exemplare und digitale Verkäufe zusammen auf nun über 130.000 Einheiten. Noch im Januar lag man bei 100.000 Einheiten, seit März ist der Titel jedoch auch außerhalb Japans in Asien erhältlich. So konnten auch die Verkäufe gesteigert werden.

13 Perspektiven

Junge Mädchen und Jungen steuern als Piloten Roboter (Sentinels) und erheben sich damit gegen das Schicksal einer vollkommenen Zerstörung.

Der „Tag“ kam ohne jegliche Vorwarnung. Die Menschen, die bis dahin friedlich ihre Tage verbrachten, rennen um ihr Leben und versuchen zu fliehen. Unabhängig von Alter und Geschlecht gibt es kaum eine Möglichkeit, der Verzweiflung zu entkommen. Doch dann erscheint der Junge Juurou Anbu, der sich der feindlichen Macht entgegenstellt.

Die Handlung bewegt sich nach vorne und in die Vergangenheit und entwickelt sich aus den Perspektiven der 13 Protagonisten. In einer Welt, die sich am Rand ihrer Zerstörung befindet, suchen diese Helden nach der Wahrheit. Entscheidungen und ihre Ausgänge verändern sich mit jedem Moment, der verstreicht. Was ihr macht und wann ihr die Sache erledigt, hängt dabei völlig von euch ab.

13 Sentinels: Aegis Rim ist am 28. November 2019 in Japan für PlayStation 4 erschienen. Eine Demo ist seit dem 30. Oktober im japanischen PlayStation Store erhältlich. Eine Lokalisierung für den Westen wurde bereits vor längerer Zeit bestätigt.

via Gematsu, Bildmaterial: 13 Sentinels: Aegis Rim, Atlus / Vanillaware