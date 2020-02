Wegen dem Coronavirus: The Outer Worlds für Switch verschoben

Erst vor wenigen Tagen hat Private Division die Veröffentlichung von The Outer Worlds für Nintendo Switch auf den 6. März 2020 datiert. Mehr Aufsehen erregte jedoch die Nachricht, dass man das Spiel im Handel veröffentlicht, der Plastikhülle aber nur ein Downloadcode beiliegt. Heute hat sich beides erledigt.

Einerseits wird die Veröffentlichung auf einen noch unbekannten Zeitpunkt verschoben. Grund dafür ist laut Private Division der neue Coronavirus. Portiert wird das Spiel nämlich von den Virtuos Studios, die in Singapur zuhause sind. Und in diesen Tagen musste das Studio wegen dem Virus geschlossen werden. Glücklicherweise sind alle Mitarbeiter des Teams wohlauf, wie Private Division erklärt. Es handelt sich also um eine Vorsichtsmaßnahme.

Beiläufig erklärte Private Division dann auch, dass The Outer Worlds für Nintendo Switch nun doch auf Cartridge erscheint. Weitere Ausführungen dazu gibt es nicht. Einen neuen Veröffentlichungstermin will man in Kürze bekannt geben.

In The Outer Worlds können die Spieler nach persönlichem Geschmack spielen, ganz gleich, ob sie Gegner mit einem Schrumpfstrahl verkleinern oder sie lieber im Dialog kleinreden – als galaktischer Held (oder Bösewicht) ihrer Träume. Mit Nintendo Switch können sie The Outer Worlds demnächst überallhin mitnehmen und unterwegs spielen.

via PR, Bildmaterial: The Outer Worlds, Private Division / Obsidian Entertainment