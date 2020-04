Super Mario-kun: Japanischer Super-Mario-Manga erscheint erstmals auf Englisch

Seit 1991 veröffentlicht das japanische CoroCoro Magazin den Manga Super Mario-kun, eine Adaption der Super-Mario-Reihe. Der Manga erzählt eigens erfundene Geschichten und wird von Yukio Sawada erstellt. Einige der inzwischen über 50 Mangas wurden auch lokalisiert, allerdings nur in Frankreich und Spanien.

Die neue Ankündigung von Viz Media ist die erste englischsprachige Veröffentlichung. Super Mario-kun wird als Super Mario Bros. Manga Mania noch Ende 2020 in Nordamerika erscheinen. Leider handelt es sich nur um eine „Auswahl“, also nicht alle bisherigen Manga der Serie. Immerhin, die Auswahl ist von Sawada höchstpersönlich getroffen worden.

Außerdem ist die Sammlung mit 9,99 US-Dollar auch ziemlich günstig. Obwohl Viz Media die Veröffentlichung für Ende 2020 ankündigt, listet Amazon das Büchlein schon für den 8. Dezember 2020. Und sogar bei Amazon Deutschland findet ihr schon eine Vorbestellmöglichkeit*.

via Siliconera, Bildmaterial: Super Mario-kun, VIZ Media, CoroCoro Comics / Nintendo