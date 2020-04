Neuer Trailer zu Guilty Gear -Strive- und eine in Kürze startende Closed-Beta

Arc System Works hat einen neuen Trailer zu Guilty Gear -Strive- veröffentlicht, der mit Millia Rage und Zato-1 zwei weitere spielbare Charaktere vorstellt. Zu den spielbaren Charakteren der in Kürze startenden Beta-Phase gehören Millia und Zato-1 aber nicht. Vom 16. bis zum 19. April 2020 will Arc System Works im PSN einen geschlossenen Beta-Test mit den Fans vornehmen.

Dafür könnt ihr euch noch wenige Tage, bis zum 5. April 2020, auf dieser Website anmelden. Zugelassene Spieler und Fans werden per Email am 12. April benachrichtigt und können dann mit den Charakteren Sol, Ky, May, Axl, Chip, Potemkin und Faust in den Ring steigen. Arc System Works hat schon angekündigt, dass es einige Verbesserungen an der Benutzeroberfläche gibt.

Zu den bisher angekündigten Charakteren zählen Sol Badguy, Ky Kiske, May, Axl Low, Chipp Zanuff und Potemkin sowie Faust. Was man vom neuen Fighting-Game erwarten kann, legte der Director Daisuke Ishiwatari bereits dar. Er sprach unter anderem von einer „kompletten Rekonstruktion des Franchises“.

Guilty Gear -Strive- soll Ende 2020 für PlayStation 4 erhältlich sein.

Der neueste Trailer zu Guilty Gear: Strive

via Gematsu, Bildmaterial: Guilty Gear -Strive-, Arc System Works