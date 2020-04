LINE-Sticker zum Final Fantasy VII Remake inklusive Sprachausgabe jetzt verfügbar

Nutzt ihr auch LINE? Dann kennt ihr natürlich die vielen bunten LINE-Sticker, die auf unzähligen bekannten und unbekannten Marken basieren. Manche sind animiert, manche sogar vertont. Es gibt sie in allen Farben und Formen und sie sind oft einfach großartig. Nicht nur lustig, sondern auch eine gute Möglichkeit, um sich auszudrucken.

Das schier unendliche Portfolio an LINE-Stickern (ja, es gibt auch Sticker zu Animal Crossing) wurde nun um offizielle Sticker zum Final Fantasy VII Remake* erweitert! Unterlegt sind sie mit japanischener Sprachausgabe. Es gibt 24 Sticker, die das Antlitz der Charaktere zeigen und verschiedene Sätze sprechen. Von „Danke!“ bis „Beeil dich!“. Ein japanischer Fan hat die Töne der Sticker aufgenommen und auf Twitter präsentiert! Schon vor einigen Tagen hat Square Enix übrigens auch ein richtiges LINE-Theme für Final Fantasy VII Remake veröffentlicht.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO