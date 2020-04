Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto jetzt für Switch erhältlich

Seit gestern ist Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto auch für Nintendo Switch erhältlich. Bandai Namco spendierte der neuen Switch-Version sogar eine Handelsversion*. Und zur Veröffentlichung natürlich den obligatorischen Launchtrailer, den ihr unten seht.

Während der DLC „Next Generations“ in der Switch-Version bereits enthalten ist, müssen Besitzer der PS4-, Xbox-One- und PC-Version die Erweiterung separat erwerben. Dabei spielen Fans als Momoshiki sowie Kinshiki und statten ihre Lieblingscharaktere mit elf neuen Kostümen aus der Boruto-Ära aus.

Neben dem eigentlichen Inhalt von Ultimate Ninja Storm 4 beinhaltet Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto die drei Erweiterungen des Season-Pass, die Inhalte von „Road to Boruto“ sowie alle weltweit erhältlichen Vorbesteller-Boni.

In Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto steht die Welt der Shinobi einer neuen Gefahr gegenüber. Während er sich für seine Ninja-Prüfung vorbereitet, wird Boruto von Momoshiki und seinem Diener Kinshiki in einen brutalen Kampf verwickelt. Der aktuelle Teil der “Ultimate Ninja Storm”-Serie beinhaltet alle schon erschienenen DLCs. SpielerInnen haben die Auswahl aus 124 Ninjas – die größte, die es in der Reihe bisher gab.