Japanisches Rating-Board CERO schließt wegen Coronavirus einen Monat

Das CERO, das japanische Rating-Board und das Äquivalent zur hiesigen USK, hat heute bekannt gegeben, dass es ab sofort und einen Monat lang seine Pforten schließt. Die japanische Regierung hatte heute im Zusammenhang mit der weiteren Ausbreitung des Coronavirus den Notstand in sieben Regionen, darunter Tokio, ausgerufen. Die Schließung von CERO ist eine Reaktion darauf, die Büros der Einrichtung befinden sich in Tokio.

Das bedeutet auch, dass nun einen Monat lang keine Alterseinstufungen in Japan ausgegeben werden. Japanische Videospiele ohne Alterseinstufung können nicht veröffentlicht werden, es wird also mit Sicherheit in Japan zu einigen Verschiebungen kommen. Bis es erste Auswirkungen gibt, kann es aber ein paar Wochen dauern. Spiele mit Veröffentlichungsterminen bis in den Mai hinein wurden bereits einer Prüfung unterzogen, darunter zum Beispiel Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

Sollte das CERO in exakt einem Monat wieder öffnen, werden die Auswirkungen wohl überschaubar bleiben. Aber das wird die Zeit zeigen.

via Dualshockers, Bildmaterial: CERO