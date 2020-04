Japanische Verkaufscharts: Animal Crossing knackt drei Millionen Einheiten allein in Japan

Natürlich kann Animal Crossing: New Horizons auch in dieser dritten Woche die Spitze der japanischen Verkaufscharts verteidigen. Seit dem 20. März 2020 wurden nun allein in Japan mehr als 3 Millionen Einheiten verkauft. Das schließt in den japanischen Verkaufscharts physische Auslieferungen und Downloadkarten sowie Bundles mit ein, nicht aber eShop-Verkäufe. Die „echte“ Zahl wird also noch einmal deutlich höher sein. Animal Crossing: New Horizons ist ein riesiger Erfolg für Nintendo, soviel kann man sagen. Man darf gespannt sein, wann Nintendo endlich die weltweiten Zahlen bekannt gibt.

Mit Resident Evil 3 landet auf Platz 2 ein Neueinsteiger. 189.000 verkaufte Einheiten darf sich Capcom in die Bücher schreiben. Im Westen dürfte es noch ein bisschen besser laufen. Die PS4-Version von One Piece: Pirate Warriors 4 holt sich Bronze und somit gibt es ein ungewohntes Bill: zwei von drei Games an der Spitze sind auf PS4 erschienen, nur eines für Nintendo Switch.

In den Hardware-Charts sinken die Switch-Zahlen nach dem Animal-Crossing-Debüt weiter. Einen Anteil daran hat weiterhin der Lieferengpass, der sich auch daran ablesen lässt, dass das ursprünglich ständig weniger verkaufte „Lite-Modell“ der Switch doppelt so oft verkauft wird wie das Originalmodell. Über 100.000 Einheiten der 154.000 verkauften Geräte entfallen auf Nintendo Switch Lite.

01./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons {2020.03.20} (¥5.980) – 423.367 / 3.031.784 (-42%)

02./00. [PS4] Resident Evil (Capcom) {2020.04.03} (¥7.800) – 189.490 / NEW

03./02. [PS4] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bamco) {2020.03.26} (¥7.800) – 18.333 / 94.331 (-76%)

04./03. [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bamco) {2020.03.26} (¥7.800) – 17.340 / 78.911 (-72%)

05./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 14.171 / 2.855.101 (+22%)

06./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) (¥7.200) – 12.257 / 3.635.531 (+18%)

07./04. [NSW] Pokemon Schwert & Schild (Pokemon Co.) (¥5.980) – 11.017 / 3.553.541 (-27%)

08./10. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.045 / 1.340.884 (-9%)

09./07. [NSW] Pokemon Mystery Dungeon DX (Pokemon Co.) (¥5.980) – 8.556 / 226.950 (-26%)

10./05. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 8.496 / 753.623 (-39%)

11./12. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 8.356 / 1.390.143 (+31%)

12./00. [NSW] Kotoba no Puzzle: Mojipittan Encore (Bamco) {2020.04.02} (¥3.200) – 7.585 / NEW

13./08. [PS4] Nioh 2 (Koei Tecmo) {2020.03.12} (¥7.800) – 7.365 / 136.667 (-35%)

14./11. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 6.552 / 3.362.961 (-6%)

15./17. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 5.056 / 1.555.783 (+16%)

16./14. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) (¥5.980) – 5.027 / 811.515 (+12%)

17./16. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 4.272 / 887.691 (-3%)

18./19. [NSW] Dr. Kawashima for Switch (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 4.249 / 190.296 (+0%)

19./25. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) – 3.688 / 488.576 (+45%)

20./18. [NSW] Fishing Spirits: Switch Version (Bamco) {2019.07.25} (¥5.700) – 3.583 / 417.499 (-17%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 154.640 (282.561)

PS4 – 19.535 (10.820)

3DS – 1.230 (940)

XB1 – 51 (310)

via ResetEra, Bildmaterial: Resident Evil 3, Capcom / M-Two