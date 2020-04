Erster Gameplay-Trailer zu Ninjala veröffentlicht

Das kostenlose Online-Action-Kampf-Spiel Ninjala vereint spannende Ninja-Kämpfe mit Kaugummi, der es euch erlaubt, geheime Techniken zu nutzen, mit denen ihr euch blitzschnell durch die Stages bewegt, euch tarnt oder euch verwandelt. Nun haben die Verantwortlichen von GungHo Online Entertainment einen ersten ausgiebigen Gameplay-Trailer veröffentlicht, in dem ihr die Kämpfe in bewegten Bildern sehen könnt.

Kaugummi + Ninja = Spaß?

In Teams mit bis zu vier Spielern oder in einem „Jeder-gegen-jeden“-Modus müsst ihr Punkte sammeln, indem ihr durch unterschiedliche Stages sprintet, euch verkleidet und lernt, ein ganzes Arsenal an Waffen geschickt einzusetzen.

Ninjala erscheint als Free-to-play-Spiel am 27. Mai für Nintendo Switch. Das Spiel wurde übrigens erstmals auf der E3 2018 präsentiert und sollte im Frühjahr 2019 erscheinen. Doch es blieb sehr lange ruhig um Ninjala und schließlich folgte die Verschiebung auf Frühjahr 2020.

Bildmaterial: Ninjala, GungHo Online Entertainment