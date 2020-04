Deutsche Verkaufscharts: Jill Valentine und die Phantomdiebe drehen auf

Jill Valentine und die Phantomdiebe wirbeln die aktuellen deutschen Verkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, durcheinander. DOOM Eternal ist so langsam vergessen und Animal Crossing: New Horizons spielt auf Nintendo Switch auch im wahrsten Sinne des Wortes in einer eigenen (Plattform)-Liga.

In den deutschen PS4-Charts fliegen dafür die Zombie-Fetzen: Platz 1 für Resident Evil 3. Bis auf den hervorragenden zweiten Platz rückt in den PS4-Charts Persona 5 Royal vor. In der Launch Edition, wohlgemerkt. Die Limited Edition wird in den GfK-Charts gesondert erfasst, hier wurde aber kein Ranking herausgegeben. Vorwochensieger One Piece: Pirate Warriors 4 segelt auf Platz 5 herunter.

Auch in den Xbox-One-Charts landet Resident Evil 3 ganz oben. Hier landet GTA V – Premium Edition direkt dahinter. Auf PCs bleibt Die Sims 4 das im Handel meistverkaufte Spiel vor Der Landwirtschafts-Simulator 19. Auf Nintendo Switch dominiert natürlich weiterhin, wie erwähnt, Animal Crossing. Dahinter geht Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe ins Ziel.

via GfK, Bildmaterial: Persona 5 Royal, Atlus