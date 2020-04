Deutsche Verkaufscharts: Die Strohhutbande kapert die PS4-Charts

Die neueste Fassung der Pirate Warriors von One Piece kapert die PS4-Charts. One Piece: Pirate Warriors 4* nistet sich aus dem Stand auf dem ersten Platz ein. Dabei segelt die Strohhutbande sogar an GTA V Premium Edition und FIFA 20 vorbei.

In den Xbox-One-Charts dominierte letzte Woche noch DOOM Eternal. In dieser Woche holt sich GTA V Premium Edition den Platz an der Sonne, dahinter landet Call of Duty: Modern Warfare und DOOM immerhin noch auf Platz 3. Für die Strohhutbande reicht es nicht fürs Podium.

In den Switch-Charts führen natürlich weiterhin die putzigen Tierchen aus Animal Crossing mit ihrem neuesten Inselabenteuer New Horizons. Dahinter geht Mario Kart 8 Deluxe ins Ziel.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force