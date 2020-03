Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution jetzt auch für PS4, Xbox One und PCs erhältlich

Das bis dato Nintendo-Switch-exklusive Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution ist seit dieser Woche hierzulande auch für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich. Leider nur digital, während Switch-Fans im August sogar mit einer Handelsversion* beglückt wurden.

Konami vermeldete in dieser Woche eine halbe Million Verkäufe der Switch-Version. Das Trading Card Game hatten wir auch einem Test unterzogen. Die ursprüngliche Version wird sogar noch erweitert.

Neue Karten und Duellanten

Spieler der Switch-Version durften sich zeitgleich zur Veröffentlichung für die weiteren Plattformen über ein großes, kostenloses Update mit den neuen Inhalten freuen. Damit stieg die gesamte Anzahl an verfügbaren Karten auf über 10.000. Auch neue Duellanten gibt es, die Anzahl steigt auf über 150.

Die offiziellen Regeln werden mit dem Update und der neuen Veröffentlichung auf den Stand vom 1. April 2020 gebracht. Neben den Offline-Modi können Spieler auch online Duelle austragen, wenn sie Abonnenten der jeweiligen Online-Angebote sind.

