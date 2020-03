One Piece Pirate Warriors 4: Weitere Trailer zu Doflamingo und Fujitora veröffentlicht

In letzter Zeit häufen sich die Charakter-Trailer zu One Piece: Pirate Warriors 4, in denen alle verfügbaren Kämpfer kurz vorgestellt werden. Erst kürzlich gab es neue Videos zu den Kämpfern Boa Hancock, Buggy, Dracule Mihawk und Emporio Ivankov zu bestaunen. Nun wollen euch die Verantwortlichen Donquixote Doflamingo und Issho (Fujitora) näherbringen.

Donquixote Doflamingo

Bei Doflamingo handelt es sich um ein Mitglied der Sieben Samurai sowie den König von Dressrosa. In der Unterwelt ist er als Joker bekannt, der seine künstlich produzierten Teufelsfrüchte namens SMILE unter die Leute bringt. Mithilfe der Kräfte der Faden-Frucht kann er Fäden erzeugen, um Menschen wie Marionetten zu kontrollieren, Objekte zu teilen oder sich auf den Fäden zwischen den Wolken zu bewegen.

Issho (Fujitora)

Der Admiral des Marine-Hauptquartiers ist ein blinder Schwertkämpfer, der einst von der Stampf-Frucht aß. Durch diese kann er nun die Schwerkraft kontrollieren und so beispielsweise Objekte schweben oder Meteoriten vom Himmel regnen lassen. Er ist zwar ein treuer Anhänger der Marine, agiert aber nach seinem eigenen Sinn für Gerechtigkeit. So denkt er beispielsweise, dass die Sieben Samurai abgeschafft werden sollten.

One Piece: Pirate Warriors 4 erscheint am 27. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Ob bis dahin schon alle Charaktere vorgestellt werden?

via Gematsu, Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force