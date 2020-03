One Piece BON! BON! JOURNEY!! ist jetzt weltweit erhältlich

Ab sofort ist One Piece BON! BON! JOURNEY!! für iOS- und Android-Geräte weltweit erhältlich. Es handelt sich dabei um ein Match-3-Spiel, das besonders zugänglich sein soll und so auch „Hobbypiraten“ die Gelegenheit geben soll, die tückische See zu erkunden. Die Geschichte um die Strohhutbande soll dabei „wie nie zuvor“ erlebbar sein. Außerdem locken Ruffy, Zorro, Sanji, Nami, Robin und Co. ebenso wie die Bösewichte Law, Doflamingo, Buggy und Mihawk mit einem Chibi-Look.

Spieler sammeln während ihrer Reise Schätze, mit denen sie die eigene Insel dekorieren können. Sicherlich ist dafür dann auch die ein oder andere Mikrotransaktion geeignet, grundsätzlich ist One Piece BON! BON! JOURNEY!! aber erstmal kostenlos. Über Social-Media-Integrationen können Spieler ihre Erlebnisse und Punktestände teilen sowie Geschenke senden und empfangen. Eine ganze Reihe von Geschenken gibt es für alle Spieler zum Spielstart aber erstmal von Bandai Namco: