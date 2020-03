Octopath Traveler hat sich über zwei Millionen Mal verkauft

Square Enix hat auf Twitter bekannt gegeben, dass sich Octopath Traveler inzwischen über zwei Millionen Mal verkauft hat. Diese Zahl umfasst weltweite physische Auslieferungen und digitale Verkäufe. Das ist sicherlich eine stolze Zahl für eine neue IP im Pixel-Look. Octopath Traveler erschien im Juli 2018 zunächst nur für Nintendo Switch, eine Steam-Version folgte im Juni 2019. Zur Feier des Tages erhält man derzeit 50% Rabatt auf Digitalversionen des Spiels.

Ein Prequel erscheint dieses Jahr

Klar, dass Square Enix nun auch weitere Projekte im Octopath-Traveler-Universum angeht. So soll noch in diesem Jahr das Mobile-Game Octopath Traveler: Champions of the Continent seinen Dienst aufnehmen. Dabei handelt es sich um ein Prequel. Jedoch sollen auch Konsolen-Titel zur Reihe weiter ein Thema bleiben, hier gibt es aber noch nichts Konkretes.

Neues Artwork zum Meilenstein

via Gematsu, Bildmaterial: Octopath Traveler, Square Enix / Acquire